Ця гра не коштує нічого, якщо не виграти Азербайджан: Ребров – про перемогу України над Ісландією

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров підбив підсумки надрезультативної перемоги над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Своїми думками наставник поділився у коментарі для MEGOGO.

"Ми знали, що буде дуже важка гра. На жаль, навіть коли ми були попереду, пропустили двічі. Але я вдячний хлопцям. Тут усім командам дуже важко грати. І забити тут 5 м'ячів, це дуже важко. Перемога сьогодні була на першому місці. Ми проаналізуємо ті помилки, які були та підготуємося до матчу з Азербайджаном, тому що ця гра не коштує нічого, якщо ми не виграємо наступну", – сказав фахівець.

Також Ребров прокоментував неймовірне повернення до складу Руслана Малиновського, який у цьому матчі відзначився дублем ще в першому таймі.

"Руслан – це той гравець, який в будь-якому стані приїжджає, дає максимум. Я знаю його можливості, тому ми його завжди викликаємо. Він дуже допоміг сьогодні. Те ж саме можна сказати про Гуцуляка, навіть попри травму, я вважаю, що вони обидва сьогодні зіграли дуже гарно. Навіть якщо ми не беремо м'ячі, вони працювали на атаку, на оборону, так же, як і вся команда".

Наостанок головний тренер прокоментував стан Георгія Судакова, який через травму покинув поле ще в першому таймі.

"Я поки що не знаю. Я бачив, що він дійсно відчував біль. Це гравець, який піде з поля, тільки якщо він дійсно не буде готовий до гри. Тому будемо сподіватися, що він відновиться і він нам дуже потрібен".

У підсумку матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.