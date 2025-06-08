Дуже багато індивідуальних помилок: Ребров пояснив пропущені голи у матчі з Канадою

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що пропущені голи у матчі з Канадою (2:4) сталися через індивідуальні помилки футболістів.

Про це фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

"Ми допускали дуже багато індивідуальних помилок в обороні. Дуже багато помилок. У першому таймі в нас були гарні моменти та ми не забили, а суперник використав усі свої моменти – на жаль, в першому таймі три. Це було важко після тридцяти хвилин програвати 3:0, але усі ці голи – це індивідуальні помилки в обороні. Це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні – Канада дуже високого рівня, і якщо ми помиляємось так часто в обороні, то вони нам забивають", – розповів Ребров.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".