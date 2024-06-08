Ребров відреагував на гол ексукраїнця Романчука

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на гол ексукраїнця Тараса Романчука, який виступає за Польщу.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"Гол Тараса Романчука? Я задоволений тим, що українець виступає за збірну Польщі. Я працюю в збірній лише рік, не бачив цього футболіста, не можу нічого казати. Я дуже радий за нього, тому що це український гравець", — сказав Ребров.

Зазначимо, що 32-річний півзахисник Ягеллонії Тарас Романчук родом із Ковеля, розпочав кар'єру в Україні, але у 2013 році переїхав до Польщі, де через п'ять років зміг змінити спортивне громадянство на польське.

Нагадаємо, матч між Україною та Польщею завершився із рахунком 3:1. У складі поляків забивали Себастьян Валукевич, Пйотр Зелінський і Тарас Романчук. В українців м'яч на рахунку Артем Довбик.