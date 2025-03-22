Він готовий бути конкурентоспроможним: Ребров оцінив дебют Ярмолюка за збірну України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив дебют півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка за національну команду, наголосивши, що він уже готовий конкурувати за місце в старті.

Про це наставник сказав на передмачтевій пресконфереції, присвяченій другій грі між Бельгією та Україною в межах плейоф Ліги націй.

"Я задоволений усіма гравцями. Я привітав Єгора з гарним матчем, із дебютом. Він зробив те, що повинен був зробити. Він грав просто, не помилявся, що було важливо в ті хвилини.

Він розуміє позицію, на якій грав, але ми іноді змінюємо позиції. Я думаю, що цей гравець уже готовий бути конкурентоспроможним у нашій збірній, що він і показав", – сказав Ребров.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1.