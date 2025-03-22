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Він готовий бути конкурентоспроможним: Ребров оцінив дебют Ярмолюка за збірну України

Олексій Мурзак — 22 березня 2025, 21:55
Він готовий бути конкурентоспроможним: Ребров оцінив дебют Ярмолюка за збірну України
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив дебют півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка за національну команду, наголосивши, що він уже готовий конкурувати за місце в старті.

Про це наставник сказав на передмачтевій пресконфереції, присвяченій другій грі між Бельгією та Україною в межах плейоф Ліги націй.

"Я задоволений усіма гравцями. Я привітав Єгора з гарним матчем, із дебютом. Він зробив те, що повинен був зробити. Він грав просто, не помилявся, що було важливо в ті хвилини.

Він розуміє позицію, на якій грав, але ми іноді змінюємо позиції. Я думаю, що цей гравець уже готовий бути конкурентоспроможним у нашій збірній, що він і показав", – сказав Ребров.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров збірна Бельгії з футболу Єгор Ярмолюк

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