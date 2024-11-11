Ребров пояснив неможливість проводити тренувальні збори в Україні

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що команда не може проводити тренувальні збори в межах своєї країни через відмову іноземних клубів відпускати гравців.

Про це Ребров сказав у інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона".

"Я з задоволенням, я хочу, але ж іноземні гравці не можуть. Їх клуби не відпускають. Зараз це неможливо. На жаль. Я впевнений, що всі гравці бажають грати в Україні для своїх вболівальників.

Я не можу казати, що якщо ми граємо в Польщі чи Чехії, то… Там усі вболівальники – наші. Але коли ти граєш в Україні, це зовсім інша справа, зовсім інші емоції. Ми усі бажаємо та сподіваємося, що якомога скоріше повернемося", – сказав Ребров.

В листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги націй. 16 листопада проти Грузії, а 19 листопада зіграє з Албанією.