Ліверпуль завершує трансфер лідера Баєра

Ліверпуль впродовж 24 годин закриє трансфер захисника Баєра Джеремі Фрімпонга.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нідерландський оборонець завершив першу та другу частину медогляду перед переходом в англійський клуб. Очікується, що незабаром про перехід буде оголошено офіційно.

Ліверпуль виплатить Баєру клаусулу у 35 мільйонів євро. З самим гравцем вже домовились про контракт на 5 років.

🚨 Jeremie Frimpong will sign his contract at Liverpool in the next 24 hours, deal confirmed.



Dutch RB has completed first and second part of his medical with formal steps and announcement to follow.



Here we go, confirmed. ✅ pic.twitter.com/njG16krc7r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

У складі "червоних" Фрімпонг має замінити Трента Александера-Арнольда, який незабаром має приєднатись до мадридського Реала на правах вільного агента.

Нідерландець є вихованцем Манчестер Сіті, проте за "містян" він не зіграв жодної гри. У 2019-му Фрімпонг за 380 тисяч євро перейшов до Селтіка, а через два роки Жеремі за 11 млн євро став гравцем Баєра.

У поточному сезоні він забив 5 голів та віддав 13 асистів в 53 матчах за клуб та збірну.