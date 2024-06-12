Реал визначив дату презентації Мбаппе

Мадридський Реал представить нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе після завершення чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

Презентація запланована на 16 липня, через два дні після останнього матчу континентальної першості. Подія відбудеться на домашньому стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, напередодні королівський клуб оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.