Transfermarkt назвав клуб з найдорожчим складом за підсумками 2024 року

Мадридський Реал визнаний найдорожчим футбольним клубом світу.

Про це інформує Transfermarkt.

Так, сукупна вартість гравців "вершкових" склала 1,23 млрд євро. На другому місці розмістився чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті. У "містян" склад оцінюється у 1,19 млрд євро. Третє місце зайняв віце-чемпіон Англії в останніх двох сезонах – лондонський Арсенал, вартість гравців якого склав 1,15 млрд.

Раніше портал Transfermarkt оновив трансферну вартість українських футболістів. Так, найдорожчим вітчизняним гравцем залишається Ілля Забарний, вартість якого складає 38 мільйонів євро.

Зазначимо, що раніше Transfermarkt назвав найдорожчих гравців світу.