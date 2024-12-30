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Забарний – найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt, Судаков втратив у ціні

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 12:06
Забарний – найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt, Судаков втратив у ціні
Ілля Забарний
Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість українських футболістів.

Відповідний рейтинг опублікував офіційний сайт ресурсу.

Найдорожчим вітчизняним гравцем залишається Ілля Забарний, вартість якого складає 3 мільйонів євро.

На другому місці розмістився Георгій Судаков, вартість якого зменшилась на три мільйони й тепер складає 32 млн.

Одразу три футболісти мають цінник у 30 мільйонів. Зазначимо, що до десятки найдорожчих гравців потрапили всього два представники УПЛ.

Десять найдорожчих українських футболістів

1. Ілля Забарний (Борнмут) – 38 мільйонів євро

2. Георгій Судаков (Шахтар Донецьк) – 32 мільйони

3. Олександр Зінченко (Арсенал) – 30 мільйонів

4. Артем Довбик (Рома) – 30 мільйонів

5. Михайло Мудрик (Челсі) – 30 мільйонів

6. Віталій Миколенко (Евертон) – 28 мільйонів

7. Анатолій Трубін (Бенфіка) – 25 мільйонів

8. Віктор Циганков (Жирона) – 22 мільйони

9. Андрій Лунін (Реал) – 20 мільйонів

10. Микола Матвієнко (Шахтар Донецьк) – 18 мільйонів

Зазначимо, що раніше Transfermarkt назвав найдорожчих гравців світу.

Окрім того, Забарний став найкращим футболістом 2024 року за версією редакції сайту Чемпіон.

Ілля Забарний Георгій Судаков

Ілля Забарний

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