Забарний – найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt, Судаков втратив у ціні
Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість українських футболістів.
Відповідний рейтинг опублікував офіційний сайт ресурсу.
Найдорожчим вітчизняним гравцем залишається Ілля Забарний, вартість якого складає 3 мільйонів євро.
На другому місці розмістився Георгій Судаков, вартість якого зменшилась на три мільйони й тепер складає 32 млн.
Одразу три футболісти мають цінник у 30 мільйонів. Зазначимо, що до десятки найдорожчих гравців потрапили всього два представники УПЛ.
Десять найдорожчих українських футболістів
1. Ілля Забарний (Борнмут) – 38 мільйонів євро
2. Георгій Судаков (Шахтар Донецьк) – 32 мільйони
3. Олександр Зінченко (Арсенал) – 30 мільйонів
4. Артем Довбик (Рома) – 30 мільйонів
5. Михайло Мудрик (Челсі) – 30 мільйонів
6. Віталій Миколенко (Евертон) – 28 мільйонів
7. Анатолій Трубін (Бенфіка) – 25 мільйонів
8. Віктор Циганков (Жирона) – 22 мільйони
9. Андрій Лунін (Реал) – 20 мільйонів
10. Микола Матвієнко (Шахтар Донецьк) – 18 мільйонів
Зазначимо, що раніше Transfermarkt назвав найдорожчих гравців світу.
Окрім того, Забарний став найкращим футболістом 2024 року за версією редакції сайту Чемпіон.