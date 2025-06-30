Реал відмовився від трансферу 20-річного аргентинця

Мадридський Реал відмовився від підписання атакувального півзахисника Комо Ніко Паса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після угоди з Франко Мастантуоно "вершкові" вирішили не підписувати ще одного аргентинця. Пас залишиться у Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса ще на один сезон.

Нагадаємо, минулого літа Реал отримав від Комо за Паса 6 мільйонів євро плюс 50% від суми наступного трансфера гравця. Також іспанський клуб зберіг право викупити хавбека назад за 8 мільйонів євро влітку 2025 року або за 9 мільйонів – у 2026 році.

Пас став одним із відкриттів сезону в Серії А, відзначившись 6 голами та 9 асистами в 34 матчах. Його трансферна вартість наразі становить 35 мільйонів євро. Хавбек уже встиг дебютувати за збірну Аргентини.

Зауважимо, що у ніч з 26 на 27 червня мадридський Реал здобув розгромну перемогу над Зальцбургом та з першого місця кваліфікувався у плейоф клубного чемпіонату світу.

У 1/8 фіналу турніру підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з Ювентусом. З повною сіткою плейоф КЧС можна ознайомитися за цим посиланням.