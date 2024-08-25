Форвард Динамо зацікавив топклуб Прімери

Форвард київського Динамо Владислав Ванат зацікавив іспанський Реал Сосьєдад.

Про це повідомляє видання Ojeando Fútbol.

Джерело зазначає, що українець лише один із варіантів. До списку потенційних новачків також входять ісландець Оррі Оскарссон, німець Юссуф Мукоко, хорват Ромо Шимич, албанець Армандо Броя, нігерієць Гіфт Орбан.

22-річний Ванат цього сезону за "біло-синіх" відіграв 6 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює Владислава в 10 млн євро.

Раніше була інформація, що на нападника претендує іспанський Бетіс. Зазначимо, що інтерес до Ваната приписували міланському Інтеру.