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Кривдники Динамо в ЛЄ повторили ганебне досягнення в єврокубках

Микола Дендак — 23 січня 2025, 23:17
Кривдники Динамо в ЛЄ повторили ганебне досягнення в єврокубках
ФК Реал Сосьєдад

Реал Сосьєдад у матчі 7 туру Ліги Європи проти італійського Лаціо повторив ганебне досягнення.

Про це повідомляє OptaJose.

У першому таймі матчу іспанський колектив пропустив одразу три голи. Таке сталося лише вдруге в історії клубу. При чому минулого разу гра також була в Італії (проти Ювентуса в Лізі чемпіонів у 2003 році).

Що цікаво, у поточній єврокампанії і Лаціо, і Реал Сосьєдад зустрічалися з київським Динамо. Італійці здолали киян з рахунком 3:0, а іспанці забили на гол менше.

Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші ЛЄ. Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.

Динамо Київ Лаціо Реал Сосьєдад Ювентус Ліга Європи-2024/25

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