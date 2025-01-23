Кривдники Динамо в ЛЄ повторили ганебне досягнення в єврокубках
ФК Реал Сосьєдад
Реал Сосьєдад у матчі 7 туру Ліги Європи проти італійського Лаціо повторив ганебне досягнення.
Про це повідомляє OptaJose.
У першому таймі матчу іспанський колектив пропустив одразу три голи. Таке сталося лише вдруге в історії клубу. При чому минулого разу гра також була в Італії (проти Ювентуса в Лізі чемпіонів у 2003 році).
Що цікаво, у поточній єврокампанії і Лаціо, і Реал Сосьєдад зустрічалися з київським Динамо. Італійці здолали киян з рахунком 3:0, а іспанці забили на гол менше.
Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші ЛЄ. Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.