Кривдники Динамо в ЛЄ повторили ганебне досягнення в єврокубках

Реал Сосьєдад у матчі 7 туру Ліги Європи проти італійського Лаціо повторив ганебне досягнення.

Про це повідомляє OptaJose.

У першому таймі матчу іспанський колектив пропустив одразу три голи. Таке сталося лише вдруге в історії клубу. При чому минулого разу гра також була в Італії (проти Ювентуса в Лізі чемпіонів у 2003 році).

3 - Real Sociedad have conceded three goals in the first half of a European competition game for the second time ever; the other game was also in Italy (vs Juventus in the Champions League in 2003). Asleep.#LazioRealSociedad 💙🩶#UEL pic.twitter.com/WeQkgXA2H7 — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2025

Що цікаво, у поточній єврокампанії і Лаціо, і Реал Сосьєдад зустрічалися з київським Динамо. Італійці здолали киян з рахунком 3:0, а іспанці забили на гол менше.

Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші ЛЄ. Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.