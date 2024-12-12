Цей матч буде важливим і складним: захисник Реала Сосьєдад – про поєдинок з Динамо

Захисник Реала Сосьєдад Йон Арамбуру поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Динамо в межах шостого туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що поєдинок буде складним.

Його слова наводить Marca.

"Матч із Динамо буде складним і важливим. Ми хочемо продемонструвати свою найкращу версію. Нам потрібно бути на високому рівні, і тоді ми будемо близькі до перемоги".



Наше завдання – потрапити в топ-8, тому ми хочемо виграти всі матчі, що залишилися. Подивимося, чи вдасться нам подарувати нашим уболівальникам ще одну перемогу", – наголосив Арамбуру.