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Цей матч буде важливим і складним: захисник Реала Сосьєдад – про поєдинок з Динамо

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 14:59
Цей матч буде важливим і складним: захисник Реала Сосьєдад – про поєдинок з Динамо
Йон Арамбуру
realsociedad.eus

Захисник Реала Сосьєдад Йон Арамбуру поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Динамо в межах шостого туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що поєдинок буде складним.

Його слова наводить Marca.

"Матч із Динамо буде складним і важливим. Ми хочемо продемонструвати свою найкращу версію. Нам потрібно бути на високому рівні, і тоді ми будемо близькі до перемоги".

Наше завдання – потрапити в топ-8, тому ми хочемо виграти всі матчі, що залишилися. Подивимося, чи вдасться нам подарувати нашим уболівальникам ще одну перемогу", – наголосив Арамбуру.

Матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.

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