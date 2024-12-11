Наставник Реала Сосьєдад відсипав компліментів Динамо перед очним протистоянням у Лізі Європи

Головний тренер Реала Сосьєдад Іманоль Альгуасіль поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Динамо, зазначивши, що попри невдалі результати столичного клубу в турнірі йому подобається гра підопічних Шовковського.

Слова тренера наводить Dynamo.kiev.ua.

"Динамо мене здивувало, це команда, яка мені сподобалася. У них немає очок, але мені подобається їхня гра. Це команда, яка хоче грати в м’яч і виходить вперед великою кількістю гравців. Вони заслуговують мати більше очок.



Я не знаю, де ми зараз в турнірній таблиці, найважливіше те, що демонструє команда. Ми робимо кроки, і в цих трьох останніх іграх ми маємо показати покращення. Решта прийде наступного року", – сказав Альгуасіль.