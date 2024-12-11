Наставник Реала Сосьєдад відсипав компліментів Динамо перед очним протистоянням у Лізі Європи
Головний тренер Реала Сосьєдад Іманоль Альгуасіль поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Динамо, зазначивши, що попри невдалі результати столичного клубу в турнірі йому подобається гра підопічних Шовковського.
Слова тренера наводить Dynamo.kiev.ua.
"Динамо мене здивувало, це команда, яка мені сподобалася. У них немає очок, але мені подобається їхня гра. Це команда, яка хоче грати в м’яч і виходить вперед великою кількістю гравців. Вони заслуговують мати більше очок.
Я не знаю, де ми зараз в турнірній таблиці, найважливіше те, що демонструє команда. Ми робимо кроки, і в цих трьох останніх іграх ми маємо показати покращення. Решта прийде наступного року", – сказав Альгуасіль.
Матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом.
Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.