Будемо доводити, що останні результати в ЛЄ були випадковістю: Шовковський – про матч із Реалом Сосьєдад

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Реала Сосьєдад, зазначивши, що останні результати киян в турнірі були випадковістю.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"У першу чергу, треба сказати, що в останні роки наш суперник стабільно виступає в Ла Лізі, перебуває у верхній частині турнірної таблиці. На останньому чемпіонаті Європи найбільше гравців було якраз із Реалом Сосьєдад у складі збірної Іспанії, що стала чемпіоном континенту та показала дуже якісну гру. Це свідчить про чудовий напрямок стратегічного розвитку, який за останні роки обрала команда із Сан-Себастьяну.

Можу сказати про те, що команда полюбляє грати із м’ячем, полюбляє флангові атаки, показує дуже гарну гру. Я вважаю, що в нас буде завтра дуже пристойний суперник. Ми ж, на жаль, не на такий результат розраховували, тому будемо прагнути в завтрашньому матчі показати свої найкращі якості, виходити на футбольну поле, демонструвати свою найкращу гру та доводити, що останні результати в Лізі Європи є випадковістю", – зазначив він.

Тренер киян також додав, що що задля перемоги в такому турнірі потрібно виходити та грати мужньо, із серцем, з азартом та бути готовими до будь-яких моментів.

"План та стратегію на гру, звісно, я вам розповідати не буду. Зараз на тренуванні ви побачите команду, яка готується до принципової гри та боротьби. Ми можемо обрати будь-яку стратегію, але є гра, яка складається з кожного окремого моменту на футбольному полі.

І цей малюнок гри має бути підкріплений у кожній ланці – як в атаці, так і в обороні. Це має бути гармонійна структура, і хлопці, які виходять на поле, мають виконати завдання, яке стоятиме перед ними, на максимумі своїх можливостей та показати свою найкращу гру", – підкреслив Шовковський.

Раніше тренер столичного клубу повідомив, що матч проти іспанського колективу пропустять три основні гравці основи.

Матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.