Троє основних гравців Динамо пропустять матч проти Реала Сосьєдад

Три основних гравці Динамо пропустять матч проти Реала Сосьєдад у 6-му турі основного етапу Ліги Європи.

Про це повідомив наставник столичного клубу Олександр Шовковський, якого цитує пресслужба команди.

"У нас є втрати. До Андрія Ярмоленка, який відновлюється і який нам не допоможе цього року, долучилися Микола Шапаренко і Тарас Михавко. Це ті гравці, на яких я не можу розраховувати в завтрашньому матчі", – сказав Шовковський.

Матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.