Це хороший екзамен для нас: Караваєв – про майбутній матч з Реалом Сосьєдад у Лізі Європи

Універсал Динамо Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Реала Сосьєдад, зазначивши, що іспанська команда дуже сильна в плані індивідуальних технічних якостей.

Слова футболіста наводить пресслужба клубу.

"Звичайно, після перемоги над Олександрією настрій позитивний, бойовий, тому що для нас кожна гра – як свято. Готуємося належним чином та чекаємо завтрашньої гри.



Звісно, ми вже дивилися матчі суперника на теоретичних заняттях, тренерський штаб показав нам дії гравців Реала Сосьєдад в атаці та обороні. Зробили висновки. Дуже сильна команда в плані індивідуальних технічних якостей, дуже хороші гравці, плюс добре підкована в командних діях.

Але ми розібрали, подивилися, де можемо зіграти на своїх сильних якостях, тому чекаємо завтрашньої гри, щоб це продемонструвати на полі", – зазначив футболіст.