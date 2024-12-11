Це хороший екзамен для нас: Караваєв – про майбутній матч з Реалом Сосьєдад у Лізі Європи
Універсал Динамо Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Реала Сосьєдад, зазначивши, що іспанська команда дуже сильна в плані індивідуальних технічних якостей.
Слова футболіста наводить пресслужба клубу.
"Звичайно, після перемоги над Олександрією настрій позитивний, бойовий, тому що для нас кожна гра – як свято. Готуємося належним чином та чекаємо завтрашньої гри.
Звісно, ми вже дивилися матчі суперника на теоретичних заняттях, тренерський штаб показав нам дії гравців Реала Сосьєдад в атаці та обороні. Зробили висновки. Дуже сильна команда в плані індивідуальних технічних якостей, дуже хороші гравці, плюс добре підкована в командних діях.
Але ми розібрали, подивилися, де можемо зіграти на своїх сильних якостях, тому чекаємо завтрашньої гри, щоб це продемонструвати на полі", – зазначив футболіст.
Караваєв додав, що Динамо має показувати свої найкращі якості як команда загалом та кожен футболіст індивідуально на своїй позиції.
"Це міжнародний досвід проти опонентів, які грають у топчемпіонаті. І ти на фоні таких команд перевіряєш себе. Можна сказати, це хороший екзамен для нас", – підкреслив він.
Матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.
Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.