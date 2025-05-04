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Реал не розглядає оренду чи продаж свого зіркового таланта

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 14:21
Реал не розглядає оренду чи продаж свого зіркового таланта
Арда Гюлер
Real Madrid CF

Мадридський Реал не розглядає пропозиції щодо трансферу свого зіркового таланта Арди Гюлера, попри предметний інтерес з боку європейських клубів.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Вершкові" навіть не планують віддавати хавбека в оренду попри те, що він не має достатньої кількості ігрового часу в цьому сезоні.

Цікаво, що рік тому Реал відмовив Баєру в оренді турецького футболіста. Саме наставника "фармацевтів" Хабі Алонсо частіше за інших пов'язують із можливим призначенням у стан "королівського клубу" на заміну Карло Анчелотті.

У поточній кампанії Гюлер зіграв за Реал 37 матчів у всіх турнірах (1388 хвилин), за які встиг забити чотири голи та віддати вісім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що 20-річний виконавець поставив мадридському клубу умову через Анчелотті.

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