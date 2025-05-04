Реал не розглядає оренду чи продаж свого зіркового таланта

Мадридський Реал не розглядає пропозиції щодо трансферу свого зіркового таланта Арди Гюлера, попри предметний інтерес з боку європейських клубів.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Вершкові" навіть не планують віддавати хавбека в оренду попри те, що він не має достатньої кількості ігрового часу в цьому сезоні.

🚨⚪️ Arda Güler has always been considered as key part of long term project by Real Madrid management.



The club always rejected several bids for loan and permanent moves…



…also from Xabi Alonso’s Bayer Leverkusen, one year ago. 👀🔜 pic.twitter.com/TKjfRJCPjg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2025

Цікаво, що рік тому Реал відмовив Баєру в оренді турецького футболіста. Саме наставника "фармацевтів" Хабі Алонсо частіше за інших пов'язують із можливим призначенням у стан "королівського клубу" на заміну Карло Анчелотті.

У поточній кампанії Гюлер зіграв за Реал 37 матчів у всіх турнірах (1388 хвилин), за які встиг забити чотири голи та віддати вісім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що 20-річний виконавець поставив мадридському клубу умову через Анчелотті.