Реал не розглядає оренду чи продаж свого зіркового таланта
Мадридський Реал не розглядає пропозиції щодо трансферу свого зіркового таланта Арди Гюлера, попри предметний інтерес з боку європейських клубів.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
"Вершкові" навіть не планують віддавати хавбека в оренду попри те, що він не має достатньої кількості ігрового часу в цьому сезоні.
Цікаво, що рік тому Реал відмовив Баєру в оренді турецького футболіста. Саме наставника "фармацевтів" Хабі Алонсо частіше за інших пов'язують із можливим призначенням у стан "королівського клубу" на заміну Карло Анчелотті.
У поточній кампанії Гюлер зіграв за Реал 37 матчів у всіх турнірах (1388 хвилин), за які встиг забити чотири голи та віддати вісім результативних передач.
Раніше повідомлялось, що 20-річний виконавець поставив мадридському клубу умову через Анчелотті.