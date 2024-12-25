Реал навіть безкоштовно не збирається підписувати зіркового захисника Ліверпуля
Вірджил ван Дейк
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Мадридський Реал не збирається підписувати захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка.
Про це інформує Marca.
За інформацією джерела, "вершкові" не розглядають підписання 33-річного футболіста навіть безкоштовно.
Водночас, попри вік, в клубі поважають талант гравця.
Контракт нідерландця закінчується влітку 2025 року, після чого він стане вільним агентом.
Раніше стало відомо, що Ліверпуль може продовжити контракт із захисником збірної Нідерландів. В поточному сезоні на рахунку ван Дейка два забиті м'ячі та один асист у 18 зіграних матчах.