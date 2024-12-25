Реал навіть безкоштовно не збирається підписувати зіркового захисника Ліверпуля

Мадридський Реал не збирається підписувати захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

Про це інформує Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" не розглядають підписання 33-річного футболіста навіть безкоштовно.

Водночас, попри вік, в клубі поважають талант гравця.

Контракт нідерландця закінчується влітку 2025 року, після чого він стане вільним агентом.

Раніше стало відомо, що Ліверпуль може продовжити контракт із захисником збірної Нідерландів. В поточному сезоні на рахунку ван Дейка два забиті м'ячі та один асист у 18 зіграних матчах.