Саліба: Хочу залишитися в Арсеналі, стати найкращим у світі та виграти великі трофеї

Центрбек Арсенала Вільям Саліба запевнив фанатів лондонського клубу, що в нього немає в думках переходу в інший клуб.

Слова 23-річного француза наводить The Athletic.

Згідно з джерелом, захисник бажає залишитися на "Емірейтс", щоб виграти з командою Мікеля Артети багато трофеїв.

При цьому Саліба повідомив, що клуб поки що не пропонував йому новий контракт. Чинна угода розрахованан до літа 2027 року.

"Поки що ні (не пропонували новий контракт), тому що є ще кілька років, тому поспішати не варто. Я щасливий тут, ось і все. Я хочу вигравати великі речі з Арсеналом. Якщо ти підеш з клубу, нічого не вигравши, вболівальники забудуть про тебе. Я хочу вигравати тут великі речі", – сказав Саліба.

Футболіст має великі плани на свою кар'єру – він хоч стати найкращим захисником у світі. При цьому ВІльям розуміє, що йому ще треба працювати.

"Я хочу одного дня стати найкращим захисником у світі. Я знаю, що мені доведеться багато працювати і вигравати трофеї – але це моя мрія. Я думаю, що я не так далеко, але я не найкращий на даний момент, тому що, для мене, цей сезон був не дуже хорошим. Я повинен переглянути свій сезон, я повинен працювати над своєю грою. Але в цьому сезоні я був не дуже хороший. Я повинен особливо стежити за своїм партнером, Габріелем, який був дуже, дуже хорошим в цьому сезоні. Є кілька (захисників, кращих за мене), але, звичайно, я повинен зосередитися на собі і більше працювати".

У нинішньому сезоні Вільям Саліба зіграв у 38 поєдинках Арсенала в усіх турнірах, у яких він відзначився двома голами, трьома попередженнями та одним вилученням.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, Арсенал проведе матч-відповідь проти ПСВ в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

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