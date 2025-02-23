Реал готовий запропонувати Модричу новий контракт
Лука Модрич
Реал Мадрид
Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич може залишитись в команді ще на один сезон.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
"Вершкові" готові запропонувати хорвату контракт на один рік. Сам хавбек не проти такого розвитку подій, адже хотів би мати ігрову практику напередодні чемпіонату світу 2026 року.
У сезоні-2024/25 Модрич зіграв 38 матчів за Реал, в яких забив три голи та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялось, що зірковий гравець мадридців набрид основній групі футболістів команди через свою поведінку.