Реал готовий запропонувати Модричу новий контракт

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич може залишитись в команді ще на один сезон.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Вершкові" готові запропонувати хорвату контракт на один рік. Сам хавбек не проти такого розвитку подій, адже хотів би мати ігрову практику напередодні чемпіонату світу 2026 року.

🚨 Excl. - #RealMadrid would like to keep Luka #Modric for another season again. They are ready to offer to the croatian midfielder a new deal until 2026, despite he will turn 40 this year. Modric seems oriented to continue to play; because he dreams World Cup 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 23, 2025

У сезоні-2024/25 Модрич зіграв 38 матчів за Реал, в яких забив три голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось, що зірковий гравець мадридців набрид основній групі футболістів команди через свою поведінку.