Ювентус націлився на захисника збірної Іспанії

Ювентус зацікавлений у підписанні центрального захисника Аль-Насра та збірної Іспанії Емеріка Ляпорта.

Про це повідомляє As.

За їхньою інформацією, Ювентус запропонував Аль-Насру 10 мільйонів євро за трансфер Ляпорта. Для самого 31-річного іспанця готовий 3-річний контракт із зарплатою в 5 мільйонів євро на рік.

Ляпорт має намір цього літа покинути Саудівську Аравію. Окрім Ювентуса, у послугах іспанця зацікавлені Атлетик Більбао, Галатасарай, Фенербахче, Арсенал, Астано Вілла, Марсель, Інтер і Наполі.

Ляпорт виступає за Аль-Наср з літа 2023 року, коли клуб із Саудівської Аравії віддав за нього Манчестер Сіті 27,5 мільйона євро. Контракт іспанця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.