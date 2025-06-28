Ексфутболіст Манчестер Сіті залишить Аль-Наср

Колишній захисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Емерік Ляпорт залишить Аль-Наср вже цього літа.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Попри звільнення Стефано Піолі, з яким футболіст не дуже хотів працювати, натуралізований іспанець все одно хоче залишити Саудівську Аравію, оскільки так і не звик до місцевої культури та погодних умов.

Aymeric #Laporte is ready to leave #AlNassr in the summer transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2025

Ляпорт розглядає можливість відмовитись від зарплати та достроково залишити клуб. Зазначимо, що наразі гравець отримує 390 000 фунтів на тиждень, що робить його третім найбагатшим захисником у світі.

Чинний контракт Емеріка з саудівським клубом розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 захисник зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів.

Раніше стали відомі подробиці нового контракту Кріштіану Роналду з Аль-Насром.