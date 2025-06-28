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Ексфутболіст Манчестер Сіті залишить Аль-Наср

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 07:28
Ексфутболіст Манчестер Сіті залишить Аль-Наср
Емерік Ляпорт
Getty images

Колишній захисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Емерік Ляпорт залишить Аль-Наср вже цього літа.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Попри звільнення Стефано Піолі, з яким футболіст не дуже хотів працювати, натуралізований іспанець все одно хоче залишити Саудівську Аравію, оскільки так і не звик до місцевої культури та погодних умов.

Ляпорт розглядає можливість відмовитись від зарплати та достроково залишити клуб. Зазначимо, що наразі гравець отримує 390 000 фунтів на тиждень, що робить його третім найбагатшим захисником у світі.

Чинний контракт Емеріка з саудівським клубом розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 захисник зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів. 

Раніше стали відомі подробиці нового контракту Кріштіану Роналду з Аль-Насром.

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