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Реал Мадрид – Ювентус: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 30 червня 2025, 12:12
Реал Мадрид – Ювентус: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Мадридський Реал зіграє з туринським Ювентусом в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 1 липня, на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

"Вершкові" здобули дві упевнені перемоги на груповому етапі, зігравши внічию з саудівським Аль-Хілялем.

Ювентус водночас посів друге місце, зазнавши єдиної поразки від Манчестер Сіті.

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