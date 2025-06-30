Реал Мадрид – Ювентус: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Мадридський Реал зіграє з туринським Ювентусом в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 1 липня, на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

"Вершкові" здобули дві упевнені перемоги на груповому етапі, зігравши внічию з саудівським Аль-Хілялем.

Ювентус водночас посів друге місце, зазнавши єдиної поразки від Манчестер Сіті.