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Ла Ліга назвала найкращого тренера вересня

Олександр Булава — 1 жовтня, 15:54
Ла Ліга назвала найкращого тренера вересня

Головний тренер Атлетика Ернесто Вальверде визнаний найкращим тренером вересня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У голосуванні він випередив тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка та наставника мадридського Реала Карло Анчелотті.

У вересні Атлетик зіграв 4 матчі та здобув 10 очок. Баски перемогли Лас-Пальмас, Леганес та Сельту і зіграли внічию з Севільєю.

Нагадаємо, Вальверде втретє очолив Атлетик влітку 2022 року, раніше він працював із командою у 2003 – 2005 і 2013 – 2017 роках. Наразі клуб посідає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 14 балами в активі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ернесто Вальверде

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