Ла Ліга назвала найкращого тренера вересня

Головний тренер Атлетика Ернесто Вальверде визнаний найкращим тренером вересня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У голосуванні він випередив тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка та наставника мадридського Реала Карло Анчелотті.

У вересні Атлетик зіграв 4 матчі та здобув 10 очок. Баски перемогли Лас-Пальмас, Леганес та Сельту і зіграли внічию з Севільєю.

Нагадаємо, Вальверде втретє очолив Атлетик влітку 2022 року, раніше він працював із командою у 2003 – 2005 і 2013 – 2017 роках. Наразі клуб посідає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 14 балами в активі.