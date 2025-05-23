Клуб Ла Ліги продовжив контракт з головним тренером

Атлетик Більбао продовжив контракт з головним тренером Ернесто Вальверде.

Про це оголосила клубна прес-служба.

Нова угода між "басками" та іспанським фахівцем розрахована до 2026. Про фінансові деталі особистого контракту нічого не повідомляється.

Фахівець проведе свій 10-й сезон у клубі на посаді головного тренера першої команди. Влітку 2022 року він очолив колектив втретє у своїй кар'єрі.

Як відомо, Атлетик вперше за 11 років зіграє в Лізі чемпіонів. 15 травня команда Вальверде у 36 турі Ла Ліги на виїзді обіграла Хетафе 2:0.

Наразі баскський клуб посідає 4 місце у турнірній таблиці чемпіонату, а після перемоги над Хетафе уже гарантовано не опуститься нижче п’ятого.