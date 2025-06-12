Родріго ухвалив рішення щодо свого майбутнього у Реалі

Бразильський нападник мадридського Реалу Родріго Гоес хоче залишитися у клубі.

Про інформує видання Marca.

Раніше у пресі була інформація про те, що бразилець може змінити клубну прописку. Втім Родріго, схоже, прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього і залишиться в складі "бланкос" .

Його мета – вибороти своє місце в основі у нового тренера "Королівського клубу" Хабі Алонсо.

У поточному сезоні Гоес забив 13 голів та віддав 9 асистів в 50 матчах за Реал. Трансфермаркет оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає можливість підписання Родріго Гоеса.



