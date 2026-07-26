Ексфорвард Атлетико Мадрид перейшов у аргентинський топклуб

Відомий форвард мексиканського Тігрес Анхель Корреа став гравцем Рівер Плейт.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Контракт розрахований на три з половиною роки – до кінця грудня 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 13,2 мільйони євро.

За Тігрес Корреа виступав з літа минулого року. За цей час провів 54 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 23 голами та 14 асистами.

31-річний Корреа найбільше відомий за виступами за Атлетико Мадрид, кольори якого він захищав з літа 2015 року. Форвард провів 28 матчів і забив 3 голи за збірну Аргентини, з якою став чемпіоном світу 2022 року. Починав свій футбольний шлях у аргентинському Сан-Лоренсо.