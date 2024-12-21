Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал Мадрид зацікавлений у підписанні центрального захисника Лаціо

Микита Павлів — 21 грудня 2024, 10:46
Реал Мадрид зацікавлений у підписанні центрального захисника Лаціо
Маріо Хіла
S.S. Lazio

Центральний захисник італійського Лаціо Маріо Хіла може повернутись до мадридського Реалу.

Про інтерес до гравця повідомляє видання AS.

Хіла приєднався до академії мадридського Реалу у 2019 році, але через три роки перейшов до Лаціо. Незважаючи на це, "вершкові" володіють 50% прав на захисника.

Причиною інтересу є травми ключових захисників Реалу. Королівський клуб змушений швидко шукати варіанти для посилення лінії захисту. Трансфер нового оборонця можливий вже зимового трансферного вікна.

Нещодавно, мадридці цікавились українським захисником Борнмута – Іллею Забарним.

Цього сезону Хіла провів за "орлів" 13 матчів у межах Серії А та забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 мільйонів євро.

Напередодні, мадридський Реал став володарем Міжконтинентального кубку-2024. Цей тріумф не обійшовся без українського голкіпера Андрія Луніна, який завоював 10-й трофей у професійній кар’єрі.

Андрій Лунін Ілля Забарний Лаціо Реал Мадрид Чемпіонат Італії, Серія А

Лаціо

Інтер познущався з Лаціо у матчі 16 туру Серії А
Лаціо – Інтер: де дивитися матч Серії А та хто фаворит протистояння
Динамо – останнє, Лаціо на першому місці: турнірна таблиця Ліги Європи
Динамо поступилось Реал Сосьєдаду, Рома Довбика розгромила Брагу, Рейнджерс розписав мирову з Тоттенгемом в 6 турі ЛЄ
Лаціо вдруге за три дні обіграв Наполі, Фіорентина продовжує перемагати: результати 15 туру Серії А

Останні новини