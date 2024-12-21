Реал Мадрид зацікавлений у підписанні центрального захисника Лаціо

Центральний захисник італійського Лаціо Маріо Хіла може повернутись до мадридського Реалу.

Про інтерес до гравця повідомляє видання AS.

Хіла приєднався до академії мадридського Реалу у 2019 році, але через три роки перейшов до Лаціо. Незважаючи на це, "вершкові" володіють 50% прав на захисника.

Причиною інтересу є травми ключових захисників Реалу. Королівський клуб змушений швидко шукати варіанти для посилення лінії захисту. Трансфер нового оборонця можливий вже зимового трансферного вікна.

Нещодавно, мадридці цікавились українським захисником Борнмута – Іллею Забарним.

Цього сезону Хіла провів за "орлів" 13 матчів у межах Серії А та забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 мільйонів євро.

Напередодні, мадридський Реал став володарем Міжконтинентального кубку-2024. Цей тріумф не обійшовся без українського голкіпера Андрія Луніна, який завоював 10-й трофей у професійній кар’єрі.