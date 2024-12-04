Джерело: Забарний може перейти в Реал Мадрид
Мадридський Реал розглядає захисника Борнмута та збірної України Іллю Забарного як ключову опцію для посилення лінії захисту в 2025 році.
Про це повідомляє видання El Gol Digital.
Контракт 22-річного українця із клубом англійської Прем’єр-ліги розрахований до літа 2029 року, сума відступних в якому складає 60 мільйонів євро. Досить солідна цифра, але потенційних покупців вона не лякає.
Реал звернув увагу на Забарного через низку травм, з якими зіштовхнувся клуб в нинішньому сезоні. Попри притаманну обережність "вершкових" на трансферному ринку, поточна ситуація може змусити Реал діяти максимально активно під час наступного трансферного вікна.
Сам ексгравець Динамо Київ не проти змінити клубну прописку, якщо це дозволить зробити наступний крок у професійній кар’єрі. Забарним також цікавляться гранди АПЛ, такі як Манчестер Сіті та Тоттенгем. Клуби вже висловили готовність оплатити клаузулу гравця, щоб додати його до своїх лав.
В нинішньому сезоні гравець збірної України провів за Борнмут 13 матчів, результативними діями не відзначився.
Раніше повідомлялося, що одноклубник Забарного півзахисник Джастін Клюйверт став першим гравцем в історії АПЛ, який зробив хеттрик з 11-метрової позначки.