Джерело: Забарний може перейти в Реал Мадрид

Мадридський Реал розглядає захисника Борнмута та збірної України Іллю Забарного як ключову опцію для посилення лінії захисту в 2025 році.

Про це повідомляє видання El Gol Digital.

Контракт 22-річного українця із клубом англійської Прем’єр-ліги розрахований до літа 2029 року, сума відступних в якому складає 60 мільйонів євро. Досить солідна цифра, але потенційних покупців вона не лякає.

Реал звернув увагу на Забарного через низку травм, з якими зіштовхнувся клуб в нинішньому сезоні. Попри притаманну обережність "вершкових" на трансферному ринку, поточна ситуація може змусити Реал діяти максимально активно під час наступного трансферного вікна.

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Сам ексгравець Динамо Київ не проти змінити клубну прописку, якщо це дозволить зробити наступний крок у професійній кар’єрі. Забарним також цікавляться гранди АПЛ, такі як Манчестер Сіті та Тоттенгем. Клуби вже висловили готовність оплатити клаузулу гравця, щоб додати його до своїх лав.

В нинішньому сезоні гравець збірної України провів за Борнмут 13 матчів, результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Забарного півзахисник Джастін Клюйверт став першим гравцем в історії АПЛ, який зробив хеттрик з 11-метрової позначки.