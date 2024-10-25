Реал Мадрид – Барселона: пряма трансляція матчу Ла Ліги – LIVE

Реал Мадрид проведе матч з Барселоною в межах 11 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Ель-Класіко відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитися трансляцію поєдинку можна буде на медіасервісі MEGOGO.

Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.

Напередодні Реал підтвердив факт травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Шанс у воротах "вершкових" може отримати Андрій Лунін.