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Реал Мадрид – Барселона: пряма трансляція матчу Ла Ліги – LIVE

Станіслав Лисак — 25 жовтня, 06:00
Реал Мадрид – Барселона: пряма трансляція матчу Ла Ліги – LIVE
Getty Images

Реал Мадрид проведе матч з Барселоною в межах 11 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Ель-Класіко відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитися трансляцію поєдинку можна буде на медіасервісі MEGOGO.

Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.

Напередодні Реал підтвердив факт травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Шанс у воротах "вершкових" може отримати Андрій Лунін.

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