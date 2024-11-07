Реал націлився на трансфер чемпіона Європи

Мадридський Реал зацікавлений у підписанні півзахисника Реал Сосьєада Мартіна Субіменді.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У трансфері гравця особисто зацікавлений резидент "королівського клубу" Флорентіно Перес, який бачить у ньому заміну Тоні Кроосу.

Субіменді — вихованець Реал Сосоьєдада. За першу команду 25-річний півзахисник дебютував у сезоні 2020/2021. У поточному сезоні на його рахунку 14 матчів, в яких він відзначився 1 голом та віддав 2 асисти.

Також Мартін був у складі "Фурії Роха" на тріумфальному Євро-2024. Портал Transfermarkt оцінює Субіменді в 50 млн євро.

Напередодні Реал сенсаційно поступився Мілану з рахунком 1:3. У зв'язку з невдалими результатами в останніх матчах Карло Анчелотті опинився під загрозою звільнення.