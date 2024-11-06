Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Анчелотті під загрозою звільнення з Реала через кризу в команді

Володимир Клепач — 6 листопада 2024, 13:41
Анчелотті під загрозою звільнення з Реала через кризу в команді
Карло Анчелотті
Getty Images

Майбутнє головного тренера Карло Анчелотті в Реалі опинилося під серйозною загрозою.

За інформацією Relevo, керівництво клубу розглядає можливість звільнення тренера через низку невдач і незадовільну гру команди.

Після розгромної поразки 0-4 від Барселони на Бернабеу та болючої поразки від Мілана терпіння фанатів та керівництва клубу вичерпується. Наразі Реал має жахливу статистику із семи пропущених голів і лише одного забитого в останніх двох матчах.

Повідомляється, що клубні керівники занепокоєні відсутністю стабільного складу та ігрового малюнка. Незважаючи на зміни у схемах та тренування високого пресингу, нічого не працює належним чином. Крім того, не всім зрозумілі рішення Анчелотті щодо надання ігрового часу для перспективних гравців, таких як Арда Гюлер, викликають обурення всередині клубу.

Хоча звільнення посеред сезону не входило у плани Реала, незадовільні результати можуть призвести до кардинальних змін. Керівництво відверто натякає, що без позитивних результатів у найближчих матчах Анчелотті можуть відправити у відставку.

У двох останніх матчах Реал програв Барселоні (0:4) і Мілану (1:3). Далі мадридці зіграють проти Осасуни (9.11), а потім проти Леганеса (24.11) і Ліверпуля (27.11).

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

Ексфорвард Реала: Команда вислизнула з рук Анчелотті
Анчелотті може достроково покинути Реал, йому вже знайшли заміну
Не Перес: іспанський журналіст повідомив, хто був ініціатором бойкоту Золотого м'яча
Анчелотті: Дякую родині, президенту, клубу, гравцям, особливо Вінісіусу та Карвахалю
Анчелотті визнали найкращим тренером року, але нагороду він не отримав

Останні новини