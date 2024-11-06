Анчелотті під загрозою звільнення з Реала через кризу в команді

Майбутнє головного тренера Карло Анчелотті в Реалі опинилося під серйозною загрозою.

За інформацією Relevo, керівництво клубу розглядає можливість звільнення тренера через низку невдач і незадовільну гру команди.

Після розгромної поразки 0-4 від Барселони на Бернабеу та болючої поразки від Мілана терпіння фанатів та керівництва клубу вичерпується. Наразі Реал має жахливу статистику із семи пропущених голів і лише одного забитого в останніх двох матчах.

Повідомляється, що клубні керівники занепокоєні відсутністю стабільного складу та ігрового малюнка. Незважаючи на зміни у схемах та тренування високого пресингу, нічого не працює належним чином. Крім того, не всім зрозумілі рішення Анчелотті щодо надання ігрового часу для перспективних гравців, таких як Арда Гюлер, викликають обурення всередині клубу.

Хоча звільнення посеред сезону не входило у плани Реала, незадовільні результати можуть призвести до кардинальних змін. Керівництво відверто натякає, що без позитивних результатів у найближчих матчах Анчелотті можуть відправити у відставку.

У двох останніх матчах Реал програв Барселоні (0:4) і Мілану (1:3). Далі мадридці зіграють проти Осасуни (9.11), а потім проти Леганеса (24.11) і Ліверпуля (27.11).