Реал націлився на трансфер захисника Борнмута

Мадридський Реал цікавиться угорським лівим захисником англійського Борнмута Мілошом Керкезом.

Про це повідомляє Fichajes.

Прогрес гравця не залишився непоміченим "вершковими", які уважно стежать за 21-річним оборонцем. Його виступи в АПЛ дали зрозуміти, що він має необхідні якості для виступу на найвищому рівні.

У Борнмуті угорський захисник є ключовим гравцем, і його клуб не сприятиме його відходу без переконливої ​​пропозиції. Англійська команда усвідомлює потенціал свого гравця та його трансферну вартість, тому Реалу доведеться викласти чималу суму за гравця.

Мілош є одноклубником гравця національної збірної України – центрального захисника Іллі Забарного. У сезоні 2024/25 він зіграв 29 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює його вартість у 28 млн євро.

Нагадаємо, у вівторок, 25 лютого, Борнмут у 27 турі АПЛ на виїзді програв Брайтону 1:2. Забарний пропускав цей поєдинок через дискваліфікацію на три матчі, яку він отримав у зв'язку з вилученням у матчі 26 туру проти Вулвергемптона.