Реал зустрінеться з Мальоркою в матчі за вихід у фінал Суперкубку Іспанії

Мадридський Реал, за який виступає український футболіст Андірй Лунін, зустрінеться з Мальоркою в межах півфінального поєдинку Суперкубка Іспанії з футболу.

Матч відбудеться 9 січня в Джидді, Саудівська Аравія. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Гра транслюватиметься на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Зазначимо, що у фіналі переможець зустрінеться з Барселоною, яка напередодні здобула перемогу над Атлетиком з Більбао в півфіналі.

Раніше "вершкові" дізналися суперника в 1/8 фіналу Кубку Іспанії.