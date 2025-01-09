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Реал зустрінеться з Мальоркою в матчі за вихід у фінал Суперкубку Іспанії

Станіслав Лисак — 9 січня 2025, 09:24
Реал зустрінеться з Мальоркою в матчі за вихід у фінал Суперкубку Іспанії
Getty Images

Мадридський Реал, за який виступає український футболіст Андірй Лунін, зустрінеться з Мальоркою в межах півфінального поєдинку Суперкубка Іспанії з футболу.

Матч відбудеться 9 січня в Джидді, Саудівська Аравія. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Гра транслюватиметься на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Зазначимо, що у фіналі переможець зустрінеться з Барселоною, яка напередодні здобула перемогу над Атлетиком з Більбао в півфіналі.

Раніше "вершкові" дізналися суперника в 1/8 фіналу Кубку Іспанії.

Андрій Лунін Мальорка Реал Мадрид Суперкубок Іспанії

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