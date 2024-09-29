Де Довбик? Фанати Роми не в захваті від виступу українця в матчі з Венецією

У неділю, 29 вересня, у межах шостого туру Серії А Рома обіграла Венецію із рахунком 2:1. Матч вийшов дуже непростий, але римляни таки вирвали три очки.

Український форвард "вовків" Артем Довбик голами не відзначився і корисними діями на полі також. Через це гравець отримав оцінку від авторитетного порталу Sofascore лише 6.9 балів.

Залишилися незадоволеними грою нападника і фанати Роми, які розтрощили його в соцмережах. Загалом, Артема не дуже часто згадували, але якщо мова йшла про нього, то були лише негативні відгуки.

Вболівальники відзначали, що Довбик рухається наче робот, він гірший за Ромелу Лукаку, а також, що українець моментами губився на полі.

Artyom Dovbyk il grande nullafacente bidone mai visto ultimi 20 anni !!! Gioca come un robot.

Con lui giochiamo sempre in 10 conto 11.

3 punti grazie solo a Juric !!! pic.twitter.com/syssPkqTVF — BERNARD 🔯 (@Averbukh55) September 29, 2024

Giustifico la partita di oggi soltanto per l'impegno faticoso di giovedì.



Pellegrini non si regge in piedi da 3 anni. Preoccupato per Soulé. Dovbyk un po' spaesato. Benissimo Baldanzi e Pisilli. — Paredesiaco 🟠🔴 (@RFracico) September 29, 2024

Un gane agridulce, poco o nada de futbol.. Juric con unas cuantas locuras, Pisili debe der el titular y nunca mas Pelegrini..

Angeliño debe jugar siempre en su posicion.. y Cristante.. es para estudio..

Dovbyk necesita trabajar en control de la pelota.. por ratos se ve torpe. — Jupiter☮️🪬...🕉️ (@allanskidrow) September 29, 2024

Roma are so delulu, they thought Artem Dovbyk is better than Lukaku — LakeStorm (@YY__Storm) September 29, 2024

dovbyk è un paracarro esagerato — ge (@fnsgnn) September 29, 2024

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 27-річного українця два голи у шести матчах Серії А.