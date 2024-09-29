Де Довбик? Фанати Роми не в захваті від виступу українця в матчі з Венецією
У неділю, 29 вересня, у межах шостого туру Серії А Рома обіграла Венецію із рахунком 2:1. Матч вийшов дуже непростий, але римляни таки вирвали три очки.
Український форвард "вовків" Артем Довбик голами не відзначився і корисними діями на полі також. Через це гравець отримав оцінку від авторитетного порталу Sofascore лише 6.9 балів.
Залишилися незадоволеними грою нападника і фанати Роми, які розтрощили його в соцмережах. Загалом, Артема не дуже часто згадували, але якщо мова йшла про нього, то були лише негативні відгуки.
Вболівальники відзначали, що Довбик рухається наче робот, він гірший за Ромелу Лукаку, а також, що українець моментами губився на полі.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 27-річного українця два голи у шести матчах Серії А.