Заб'є близько 40 голів: ексгравець збірної України спрогнозував результативність Довбика

Колишній півзахисник Карпат та збірної України Ігор Худоб'як оцінив гру форварда Роми Артема Довбика у матчах чемпіонату Італії та Ліги Європи.

Цитує Худоб'яка NV.

"Дуже приємно, що в українського форварда є така статистика в Європі - гол у третьому матчі поспіль. Думаю, що, причиною цього є те, що після приходу нового тренера змінилась атмосфера в клубі, що трішки допомогло Довбику. Так, він більше почав розуміти партнерів і партнери тепер розуміють його, пройшов час, вони зігралися.

У ворота Атлетика з Більбао Артем дуже круто забив після кросу лівого захисника. Думаю, що тренер задоволений його діями, а замінив його, бо дає шанс іншим форвардам проявити себе. Артем підходить Ромі, я думаю, він би підійшов багатьом топклубам Європи, яким потрібен такий центр форварда таранного типу. Довбик схожий трішки на Лукаку, може менш габаритний, але щось схоже в них є.

В мене не було сумнівів щодо трансферу Довбика в Рому, Артем добре обдумав це рішення, зважив, і це немає значення, бо він забиває голи, допомагає команді та приносить користь. Якщо він буде далі це робити, то зможе перейти й в Атлетіко, і будь-який інший топклуб. Якщо буде забивати так, як в попередніх трьох іграх, то напевно заб'є близько 40 голів за сезон. Але насправді, я думаю, що 20 голів мав би Довбик забити, а точніше більше, ніж 20", – сказав Худоб’як.