Шкода, що не грали так на початку Ліги Європи: реакція соцмережах на перемогу Динамо над РФШ

У четвер, 30 січня, Динамо зустрічалося із РФШ у межах останнього туру основного раунду Ліги Європи. Кияни здобули перемогу з рахунком 1:0.

Редакція Чемпіона вже традиційно зібрала найкращі відгуки фанатів у соціальних мережах на виступ "біло-синіх" в єврокубках.

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Не дивлячись на тріумф в останньому матчі, чимала частина вболівальників залишилася незадоволеною грою команди. Три здобуті очки не запевнили людей у покращенні виступів, бо єдиний гол у матчі з андердогом – не дуже приємний результат.

Тим не менш, знайшлися і ті, що хвалили і відстоювали гравців. Капля меду і діжці дьогті таки є, тому фанати закликають не зосереджуватися на поганих моментах, а йти далі.

Нагадаємо, Динамо завершило свої виступи у Лізі Європи, набравши за вісім турів лише 4 очки.