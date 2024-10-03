Як боляче на таке дивитись: реакція фанатів на поразку Динамо у матчі проти Гоффенгайма

У четвер, 3 жовтня, Динамо зазнало поразки у виїзному матчі Ліги Європи проти Гоффенгайма із рахунком 0:2.

Фанати у соцмережах не стримували емоцій, написавши багато коментарів під постом київського клубу про результат гри.

Редакція сайту Чемпіон традиційно зібрала топові відгуки вболівальників в одному місці.

Найчастіше фани виражали своє невдоволення грою футболістів, а саме їхньою пасивністю. Менше всіх під "роздачу" потрапив Микола Шапаренко, якому побажали поскоріше перебратися в Європу.

Нагадаємо, наступний матч у Лізі Європи Динамо проведе проти італійської Роми. Гра відбудеться 24 жовтня.