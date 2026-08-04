Воротар збірної Норвегії повернувся в РБ Лейпциг

Голкіпер збірної Норвегії Ор'ян Нюланд став гравцем РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Нюланд перейшов у РБ Лейпциг на правах вільного агента – його контракт із Севільєю закінчився наприкінці червня поточного року.

У складі РБ Лейпциг Нюланд замінить Петера Гулачі, який напередодні перейшов у Вільярреал. Раніше 35-річний норвежець уже виступав за РБ Лейпциг у 2022-2023 роках. Тоді він був запасним воротарем команди та взяв участь лише у трьох матчах.

Нюланд провів 76 матчів за збірну Норвегії, 5 із яких – на чемпіонаті світу 2026 року. Воротар дебютував за національну команду в 2013 році.