Йде стопами брата: Лейпциг може підписати Беллінгема-молодшого

Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенсбург.

РБ Лейпциг зацікавлений в англійському футболістові та братові Джуда Беллінгема і вже провів початкові переговори щодо можливого літнього трансферу.

"Бики" вважають, що поточні запити "чорних котів" завеликі. Нинішній контракт Беллінгема із Сандерлендом розрахований до 2028 року, однак дуже ймовірний перехід гравця вже цього літа.

Зауважимо, що старший брат Джоба, Джуд, що зараз виступає за мадридський Реал, також після свого досвіду в англійському футболі продовжив кар'єру в Німеччині, перейшовши в дортмундську Боруссію.

19-річний Джоб Беллінгем у нинішньому сезоні провів 34 гри в усіх турнірах за Сандерленд, забив 3 голи та віддав 4 асисти.