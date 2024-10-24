Син Луческу отримав тривалу дискваліфікацію за сварку з арбітрами

Разван Луческу отримав 23-денний бан на відвідування матчів ПАОКа після скандалу з арбітрами після гри з АЕКом.

Про це пише Eurosport.ro.

Під час гри, яка завершилася з рахунком 1:1, румунський фахівець активно сперечався з арбітром, за що був покараний жовтою карткою.

Після матчу Разван підійшов до бригади арбітрів у центрі поля і також активно критикував їхні дії, а потім показав жест пальцями, що їх підкупили.

За це він отримав дискваліфікацію на 23 дні. Йому буде заборонено перебувати на лаві ПАОКа під час матчів та відвідувати роздягальну колективу в день гри. Також Луческу має сплатити штраф 7 500 євро.