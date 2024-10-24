Син Луческу отримав тривалу дискваліфікацію за сварку з арбітрами
Разван Луческу
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Разван Луческу отримав 23-денний бан на відвідування матчів ПАОКа після скандалу з арбітрами після гри з АЕКом.
Про це пише Eurosport.ro.
Під час гри, яка завершилася з рахунком 1:1, румунський фахівець активно сперечався з арбітром, за що був покараний жовтою карткою.
Після матчу Разван підійшов до бригади арбітрів у центрі поля і також активно критикував їхні дії, а потім показав жест пальцями, що їх підкупили.
За це він отримав дискваліфікацію на 23 дні. Йому буде заборонено перебувати на лаві ПАОКа під час матчів та відвідувати роздягальну колективу в день гри. Також Луческу має сплатити штраф 7 500 євро.