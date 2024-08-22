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Хамес Родрігес може повернутись в Ла Лігу

Володимир Кук — 22 серпня, 17:00
Хамес Родрігес може повернутись в Ла Лігу
Хамес Родрігес
GETTY IMAGES

Півзахисник Хамес Родрігес близький до переходу в Райо Вальєкано.

Про це повідомляє El Chiriguito TV.

За інформацією джерела, 33-річний колумбієць знаходиться за крок до переходу в іспанський клуб. Він вже прилетів у Мадрид.

Влітку Хамес покинув Сан-Паулу на правах вільного агента. У цьому сезоні він зіграв 8 матчів на клубному рівні, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. На Кубку Америки 2024 колумбієць забив 1 м'яч та віддав 6 передач у 6 матчах. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що раніше півзахисник вже виступав в іспанській лізі за Реал Мадрид. Загалом за "королівський" клуб колумбієць зіграв 125 матчів, у яких забив 37 м'ячів та віддав 42 резульативні передачі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Хамес Родрігес

Хамес Родрігес

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