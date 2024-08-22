Хамес Родрігес може повернутись в Ла Лігу

Півзахисник Хамес Родрігес близький до переходу в Райо Вальєкано.

Про це повідомляє El Chiriguito TV.

За інформацією джерела, 33-річний колумбієць знаходиться за крок до переходу в іспанський клуб. Він вже прилетів у Мадрид.

💣 "JAMES RODRÍGUEZ, MUY CERCA del RAYO VALLECANO".



📌 "El jugador ya está en MADRID".



🚨 La EXCLUSIVA de @EduAguirre7, anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/KOBOrTCFAk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2024

Влітку Хамес покинув Сан-Паулу на правах вільного агента. У цьому сезоні він зіграв 8 матчів на клубному рівні, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. На Кубку Америки 2024 колумбієць забив 1 м'яч та віддав 6 передач у 6 матчах. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що раніше півзахисник вже виступав в іспанській лізі за Реал Мадрид. Загалом за "королівський" клуб колумбієць зіграв 125 матчів, у яких забив 37 м'ячів та віддав 42 резульативні передачі.