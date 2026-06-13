Воротар збірної Іспанії Рая: Я намагаюся ускладнити тренеру життя

Воротар збірної Іспанії та лондонського Арсенала Давід Рая розповів, кого вважає фаворитом на чемпіонаті світу 2026-го року та висловився щодо високої конкуренції на своій позициї.

Його слова передає Marca.

"Ми знаємо, що є чемпіонами Європи, але також усвідомлюємо, що є багато дуже сильних збірних. Нам потрібно йти від матчу до матчу й зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати. Побачимо, як далеко ми зможемо зайти".

30-річний голкіпер висловився щодо рівня конкуренції в національній збірній та наголосив, що не збирається полегшувати життя головному тренеру "Фурії Рохи" Луїсу де ла Фуенте у виборі кращого на захист воріт та продовжуватиме роботу над собою.

"Я вважаю, що ворота в надійних руках, хто б там не грав. Унаї на дуже високому рівні, і завдяки йому ми виграли Лігу націй та Євро. Конкуренція дуже висока: Хоан, я, Ремі, Роберт, Лео... Я вважаю, що саме з Унаї ми виграли ці титули, і це було дуже важливо для нас.

Можливо, так, а можливо, й ні. Це нормально, що ЗМІ піднімають цю дискусію. Коли я вперше потрапив до збірної, люди запитували, хто я такий. Я працюю, щоб стати кращим і мати змогу представляти свою країну. Дискусія – це для вас, а я намагаюся ускладнити тренеру життя напередодні понеділка".

Нагадаємо, що у заявку збірної Іспанії на цьогорічну світову першість потрапили три воротарі: Унаї Сімон з Атлетика Більбао, Давід Рая з Арсенала та Хоан Гарсія з Барселони.

Зауважимо, що збірна Іспанії кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі E, випередивши Туреччину, Грузію та Болгарію. На груповому етапі чемпіонату світу іспанці зіграють проти Кабо-Верде (15 червня), Саудівської Аравії (21 червня) та Уругваю (27 червня).