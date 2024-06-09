Раньєрі: Із задоволенням обміняв би перемогу з Лестером в АПЛ на Скудетто з Ромою
Італійський тренер Клаудіо Раньєрі погодився б обміняти титул чемпіона Англійської Прем’єр-ліги на перемогу в Серії А на чолі Роми.
Про це легендарний наставник заявив у інтерв’ю Corriere della Sport.
"Шкодую, що не виграв Скудетто з моєю Ромою. Сьогодні я можу це сказати: Із задоволенням обміняв би перемогу з Лестером в АПЛ на Скудетто з Ромою.
Коли я прийшов у Лестер, команда врятувалася в останній місяць минулого сезону. Я лише перейшов на тактичну схему 4-4-2, змінив крайніх захисників, привів Канте, який був вічним двигуном, бо він пресингував, боровся, захищався.
У певний момент я подумав, що він здатен одночасно зробити навіс і замкнути його головою. Прості речі", — сказав Раньєрі.
Нагадаємо, дон Клаудіо привів Лестер до перемоги в АПЛ у сезоні-2015/16. Цей тріумф вважається однією з найбільших сенсацій в історії футболу. Втім, наступного сезону результати команди погіршилися, і Раньєрі був звільнений.
72-річний італієць також двічі очолював Рому, але не зміг досягти значних успіхів із рідним клубом. Після завершення сезону-2023/24 Раньєрі оголосив про завершення тренерської кар’єри.