Раньєрі: Із задоволенням обміняв би перемогу з Лестером в АПЛ на Скудетто з Ромою

Італійський тренер Клаудіо Раньєрі погодився б обміняти титул чемпіона Англійської Прем’єр-ліги на перемогу в Серії А на чолі Роми.

Про це легендарний наставник заявив у інтерв’ю Corriere della Sport.

У певний момент я подумав, що він здатен одночасно зробити навіс і замкнути його головою. Прості речі", — сказав Раньєрі.

Нагадаємо, дон Клаудіо привів Лестер до перемоги в АПЛ у сезоні-2015/16. Цей тріумф вважається однією з найбільших сенсацій в історії футболу. Втім, наступного сезону результати команди погіршилися, і Раньєрі був звільнений.

72-річний італієць також двічі очолював Рому, але не зміг досягти значних успіхів із рідним клубом. Після завершення сезону-2023/24 Раньєрі оголосив про завершення тренерської кар’єри.