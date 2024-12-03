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Раньєрі оцінив гру Довбика у матчі з Аталантою

Руслан Травкін — 3 грудня 2024, 11:40
Раньєрі оцінив гру Довбика у матчі з Аталантою
Артем Довбик
Getty images

Головний тренер італійської Роми оцінив гру Артема Довбика у матчі з Аталантою, в якому "вовки" зазнали поразки (0:2).

Слова фахівця цитує RomaPress.

"З Довбиком у нас також була можливість взяти на себе ініціативу. Просто Аталанта бореться за Скудетто, вони готові. Ми – ні. Все просто.

Зараз наближається грудень, і ми граємо кожні 4 дні, легких ігор не буває.

Довбик повноцінно не тренувався, він поїхав до збірної, але не грав у старті, тому що у нього були деякі проблеми, вчора він сказав мені, що не знає, чи зможе грати, але він провів чудовий матч", – сказав Раньєрі.

Після 14 зіграних матчів Аталанта розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці, заробивши 31 заліковий пункт.

Рома програла четверту гру поспіль в чемпіонаті Італії. Підопічні Клаудіо Раньєрі знаходяться на 15 позиції в Серії А з 13 заробленими очками.

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