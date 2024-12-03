Довбик чи Добвік: українець вдягнув футболку з неправильним прізвищем на матч Серії А

Український футболіст Артем Довбик провів невдалий матч з Аталантою у 14 турі італійської Серії А (2:0).

Окрім невпевненого виступу, українець отримав оцінку 6,2 від SofaScore, що є другим найгіршим результатом серед усіх гравців на полі, 27-річний форвард також зіткнувся з невдалим підбором екіпірування.

На другий тайм поєдинку Артем вийшов із прізвищем Добвік, хоча у першій половині гри саме слово Довбик розміщувалося на спині українця.

Фото: трансляція MEGOGO

Фото: трансляція MEGOGO

Рома програла четверту гру поспіль в чемпіонаті Італії. Підопічні Клаудіо Раньєрі знаходяться на 15 позиції в Серії А з 13 заробленими очками.

Раніше головний тренер римлян заявив, що команді треба більше грати на Артема Довбика.