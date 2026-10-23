Раніше говорив про втрачену довіру: президент АФК висловив свою підтримку Інфантіно

Президент Азійської конфедерації футболу шейх Салман бін Ібрагім Аль-Халіфа підтримав чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно попри критику функціонера у минулому.

Заяву очільника АФК наводить журналіст Бен Джейкобз.

"Ми підтверджуємо нашу повну відданість підтримці вас і вашого лідерства, коли ви прагнете нового мандата як президент ФІФА", – звернувся до Інфантіно Аль-Халіфа на конгресі у Токіо.

"Я хочу чітко сказати: так, у нас були деякі проблеми, про які ми говорили в минулому, але давайте не пов'язуватимемо ці дві речі разом. Нам потрібно рухатися вперед. І ми віримо, що футбол найсильніший, коли ми працюємо разом із спільним баченням і єдиною метою. Як одна азійська сім'я, ми готові рухатися вперед, об'єднані у вашій підтримці, Джанні. Я просто хочу чітко сказати це сьогодні", – додав президент АФК.

🗣️ Asian Football Confederation President Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa has endorsed Gianni Infantino's bid for re-election despite previously accusing the FIFA President of a "breach of trust". Addressing Infantino at the AFC's extraordinary congress in Tokyo, Sheikh Salman said: "I think that ​we reaffirm our full commitment to supporting you and your leadership as you seek a new mandate ⁠as a FIFA president. "I want to make it clear: yes, we had some issues ​we spoke about in the past but let's not relate the two things together. "I think the last few days we met in Zurich. You made it clear that there was a true, a clear understanding between us. "We need to move forward. And we believe football is strongest when we work together with a shared vision and a common purpose. "As one Asian family we are ready to move forward, united in your ​support Gianni. I just want to make that clear today." — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 23, 2026

Зазначимо, що після ЧС-2026 навколо ФІФА виникла глибока криза через бажання організації створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у 20 мільярдів доларів. Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії.

Згодом АФК разом із КОНКАКАФ та УЄФА у відкритому листі повідомили, що Інфантіно та інституції ФІФА повністю втратили довіру.

Раніше піти у відставку швейцарського функціонера закликав Луїш Фігу. Очільник ФІФА, своєю чергою, заявив що не збирається цього робити.

Раніше свою підтримку на адресу Інфантіно висловила Африканська конфедерація футболу.