Рангнік: Збірній Австрії не пощастило

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік вважає, що в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Туреччини команді не вистачило везіння.

Його слова передає УЄФА.

"Нам не пощастило, і я вважаю, що якби гра перейшла в додатковий час, ми б перемогли. Час, щоб відігратися, у нас був, але це важко, коли у воротах – сам Гордон Бенкс! Ми недостатньо успішно використовували власні моменти й недостатньо добре захищались під час стандартів..

Чотири наші гри вийшли дуже цікавими, у тому числі сьогоднішня. Не все йшло дуже гладко, але це були чотири дуже видовищні та напружені ігри. Тепер нам потрібно взяти все найкраще у Лігу націй, а після неї – до відбірного циклу чемпіонату світу", — сказав Рангнік.