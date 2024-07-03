Рангнік: Збірній Австрії не пощастило
Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік вважає, що в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Туреччини команді не вистачило везіння.
Його слова передає УЄФА.
"Нам не пощастило, і я вважаю, що якби гра перейшла в додатковий час, ми б перемогли. Час, щоб відігратися, у нас був, але це важко, коли у воротах – сам Гордон Бенкс! Ми недостатньо успішно використовували власні моменти й недостатньо добре захищались під час стандартів..
Чотири наші гри вийшли дуже цікавими, у тому числі сьогоднішня. Не все йшло дуже гладко, але це були чотири дуже видовищні та напружені ігри. Тепер нам потрібно взяти все найкраще у Лігу націй, а після неї – до відбірного циклу чемпіонату світу", — сказав Рангнік.
Нагадаємо, визначились усі учасники та чвертьфінальні пари Євро-2024.