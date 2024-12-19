Рамос відмовився переходити в Бока Хуніорс, адже хоче грати в Європі

Колишній центральний захисник Реала Серхіо Рамос не перейде в Бока Хуніорс.

Про це повідомляє TyC Sports.

Представники аргентинського клубу контактували з 38-річним іспанцем, але отримали відмову.

За інформацією видання, причиною цього стало те, що гравець хоче продовжити кар'єру в Європі.

Минулий сезон оборонець провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу. Наразі він перебуває у статусі вільного агента.

Напередодні повідомлялося, що мадридський Реал змінив думку щодо трансферу Рамоса та може підписати його взимку.